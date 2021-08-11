Более 30% россиян считают бедность одной из основных причин для развода

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Более трети россиян чаще всего называют бедность как основную причину для развода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
"Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33%), взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%)", – сообщается в исследовании.
Отмечается, что за 30 лет число россиян, считающих, что брак необходимо сохранить любой ценой, уменьшилось с 13 до 9%. Больше половины опрошенных считают, что принятие решения о расторжении брака зависит от определенных обстоятельств.
Главным препятствием разводу может быть невозможность поделить детей между отцом и матерью. Сегодня так считают около трети россиян (31%). Около 16% респондентов уверены, что разводу могут помешать трудности с разделом жилья и другого имущества, а 15% убеждены, что пара не сможет решиться на развод из-за этнических и религиозных обычаев.
Ранее стало известно, что правительство РФ внесло изменения в правила об отметках в российском паспорте. По новым правилам в паспорт будет необязательно вносить сведения о браке, детях до 14 лет, ИНН, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, а также группе крови и резус-факторе. Теперь эти отметки будут ставиться в паспорт по желанию гражданина.
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