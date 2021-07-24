Адвокат посоветовал выгонять бывших супругов из квартиры с привлечением участкового

03:47
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Если бывший супруг отказывается съезжать из квартиры после развода, то его можно просто выселить – самостоятельно или с привлечением полиции. Речь идет о случаях, когда жилье не является совместно нажитым имуществом. Об этом рассказал адвокат Тимур Харди.
"Бывший муж – фактически посторонний для вас человек, и без вашего согласия он не может проживать и быть зарегистрированным в вашей квартире. После развода он обязан переехать в срок, установленный вами как собственником квартиры", – приводит слова адвоката РИА Недвижимость.
Он пояснил, что прибегать к радикальным мерам, таким как принудительное выселение или обращение к участковому, стоит не сразу. Сначала нужно попытаться решить этот вопрос мирно. Если этого не удалось, то выписать или выселить бывшего супруга можно через суд.
"Однако в отдельных случаях по решению суда бывший муж может еще некоторое время пожить в вашей квартире, если ему некуда съезжать, нет денег на аренду жилья и родственников, к которым можно было съехать. Как правило, это пара месяцев", – отметил Харди.
Ранее нотариус Сергей Поляков рассказал, что дистанционный формат урегулирования имущественных отношений является настоящим спасением при разделе квартиры во время бракоразводного процесса, поскольку, по его словам, при разводе супруги часто не желают видеть друг друга и выбирают разные нотариальные конторы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: