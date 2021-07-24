Адвокат посоветовал выгонять бывших супругов из квартиры с привлечением участкового

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Если бывший супруг отказывается съезжать из квартиры после развода, то его можно просто выселить – самостоятельно или с привлечением полиции. Речь идет о случаях, когда жилье не является совместно нажитым имуществом. Об этом рассказал адвокат Тимур Харди.

"Бывший муж – фактически посторонний для вас человек, и без вашего согласия он не может проживать и быть зарегистрированным в вашей квартире. После развода он обязан переехать в срок, установленный вами как собственником квартиры", – приводит слова адвоката РИА Недвижимость.

Он пояснил, что прибегать к радикальным мерам, таким как принудительное выселение или обращение к участковому, стоит не сразу. Сначала нужно попытаться решить этот вопрос мирно. Если этого не удалось, то выписать или выселить бывшего супруга можно через суд.

"Однако в отдельных случаях по решению суда бывший муж может еще некоторое время пожить в вашей квартире, если ему некуда съезжать, нет денег на аренду жилья и родственников, к которым можно было съехать. Как правило, это пара месяцев", – отметил Харди.

Ранее нотариус Сергей Поляков рассказал, что дистанционный формат урегулирования имущественных отношений является настоящим спасением при разделе квартиры во время бракоразводного процесса, поскольку, по его словам, при разводе супруги часто не желают видеть друг друга и выбирают разные нотариальные конторы.