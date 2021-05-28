Нотариус посоветовал, как лучше делить квартиру при разводе

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Дистанционный формат урегулирования имущественных отношений является настоящим спасением при разделе квартиры во время бракоразводного процесса, считает нотариус Сергей Поляков. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По его словам, при разводе супруги часто не желают видеть друг друга и выбирают разные нотариальные конторы. В этом случае дистанционный формат сделки подходит больше всего.

Поляков также подчеркнул, что воспользоваться этим форматом могут не только находящиеся в бракоразводном процессе граждане, но и собственники долевой недвижимости, решившие разменять или продать свои квартиры.

Нотариус отметил плюсы дистанционного формата урегулирования имущественных отношений: экономия времени и денег, универсальность в оформлении любого вида договоров, защищенность, правовые гарантии.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять наследственную квартиру. Юрист отметил, что принять наследство необходимо в течение полугода с момента смерти владельца. В ином случае оно может перейти к наследникам следующих порядков или государству.