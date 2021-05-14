Россиянам рассказали, как не потерять наследственную квартиру

11:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Принять наследственное имущество необходимо в течение шести месяцев с момента смерти владельца. В противном случае оно может перейти наследникам следующих порядков или государству, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт юридической службы "Инком-Недвижимость" Светлана Болотская.
По общему правилу заявить о себе нужно не позже полугода с момента открытия наследства. Однако восстановить права на недвижимость все же можно. Для этого наследник должен доказать, что имел уважительную причину не заявить о себе в срок.
"Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не мог или не должен был знать о наступлении этого факта. Например, потенциальные наследники проживали в других городах и не знали об открытии наследства", – объяснила Болотская.
Кроме того, она добавила, что автоматически вступить в наследство нельзя, для этого нужно выполнить некоторые действия. Например, подать нотариусу заявление по принятии наследства – более надежный способ. Либо начать распоряжаться имуществом.
"Также доказательством фактического принятия наследственного имущества может являться оплата наследником коммунальных платежей или налогов на имущество и так далее", – уточнила юрист. При этом юридическое признание все равно может понадобиться позже.
Ранее риелтор рассказал о способах мошенничества при продаже квартир. Например, обманщики могут подделать документы настоящего владельца либо выставить на продажу наследную квартиру, претенденты на которую объявятся позже.
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