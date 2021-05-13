Риелтор рассказал о способах мошенничества при продаже квартир

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Фото: depositphotos/belchonock
Чтобы при покупке квартиры не попасть на мошенников, необходимо тщательно проверять все документы и просить даже больше, чем может потребоваться, рассказал риелтор и инвестор в недвижимость Артем Сошников. Наиболее распространенными схемами обмана он поделился с порталом News.ru.
Первый способ – это продажа по поддельным документам. Получить данные и подделать паспорт владельца квартиры можно, арендовав ее, уточнил Сошников. Поэтому он посоветовал спрашивать у продавца дополнительные документы, которые обманщики, вероятно, фальсифицировать не будут.
Проблемными могут оказаться и наследные квартиры. Родственники бывшего владельца могут объявиться спустя 10–15 лет и даже тогда будут иметь право претендовать на недвижимость. "Поэтому тщательно проверяйте документы по квартире и наследникам. И берите от них нотариальные отказы", – уточнил он.
Последний пример, который привел Сошников, – это покупка у недееспособного лица. Сделку могут признать недействительной, и тогда покупатель потеряет и квартиру, и деньги. Стоит всегда вести дела непосредственно с продавцом и избегать сделок по доверенностям, заключил он.
Ранее эксперт рассказал, как минимизировать риски при продаже недвижимости. Он посоветовал отказаться от выплаты цены объекта в рассрочку, проверить покупателя на предмет банкротства и договориться о хранении в банковской ячейке суммы сделки до ее завершения.
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