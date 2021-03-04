Коллекторы рассказали, как семьи теряют ипотечное жилье после развода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Восемь из десяти семей документально не оформляют разделение обязательств по выплате ипотеки при разводе, сообщает РИА Новости. Отмечается, что это грозит потерей недвижимости для бывших супругов.

По словам генерального директора коллекторского агентства "Долговой консультант" Дениса Аксенова, в России сложилась практика, когда имущественные споры идут отдельными исковыми заявлениями часто уже после получения свидетельства о разводе.

Суд готов определить, кто из супругов станет полноправным собственником недвижимости, а банки уже ориентируются на платежеспособность заемщика. В итоге неспособность договориться приводит к ситуации, когда один из супругов становится собственником квартиры, а другой – плательщиком за жилье, права на которое он потерял.

На следующем этапе супруг отказывается оплачивать кредит, и второй супруг теряет квартиру, полученную при разводе. Доля имущественных споров по отношению к общему количеству бракоразводных процессов невелика – за последние два года она выросла на треть, до 12%, сообщили эксперты.

В связи с этим специалисты рекомендовали желающим сохранить квадратные метры взять на себя не устное, а документальное обязательство платить по кредиту.

Ранее сообщалось, что покупка квартир в новостройках приобрела популярность в 2020 году в связи с льготными условиями ипотеки и меньшими рисками, однако случаи введения новоселов в заблуждение застройщиками встречаются довольно часто.

Как рассказала президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций "Синергия" Александра Белоус, некоторые недобросовестные застройщики при долевом строительстве продают квартиру сразу нескольким семьям.

Также нередки случаи, когда строительная компания обещает покупателям жилья комфортные условия и удобную инфраструктуру в шаговой доступности, а в результате завершения строительства, например, детского сада приходится ждать еще два-три года после заселения.