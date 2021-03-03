На Украине озвучили потери от запуска "Северного потока – 2"

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Названы потери Украины после запуска "Северного потока – 2". Об этом рассказал экс-министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Как сообщает ИА "НСН", после открытия газопровода Украина может недосчитаться трех миллиардов долларов. При этом Лановой оценил данный ущерб как некритичный.
"Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы", – сказал эксперт.
Лановой отметил, что граждане Украины станут беднее. Этому, по его словам, будут способствовать повышение тарифов на тепло, электроэнергию, газ и другие ресурсы.
"Это совершенно неоправданно", – признал Лановой.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев объявил, что Украина готова к запуску трубопровода "Северный поток – 2", и подчеркнул, что дефицита газа в стране не ожидается.
19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".
Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.
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