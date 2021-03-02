На Украине заявили о готовности к запуску "Северного потока – 2"

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Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев объявил, что Украина готова к запуску трубопровода "Северный поток – 2". Об этом он заявил изданию "Украинская неделя".

По словам эксперта, дефицита газа в стране не ожидается. Этому способствуют наличие подземных хранилищ топлива и интеграция в газотранспортную систему Европы.

Кобелев допустил, что из-за "Северного потока – 2" Украина может потерять доход от транзита газа. При этом в стране рассчитывают на баланс энергоресурсов и на возможность получать их по справедливым ценам.

Проект газопровода "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Частично проект затрагивает территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.

Против проекта активно выступают в США. Вашингтон неоднократно применял в отношении РФ санкции, которые ограничивали работу над газопроводом. Позже санкции затронули и международных партнеров проекта.

