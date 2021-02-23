Немецкая перестраховочная компания отказалась обслуживать "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/imago images/Jens Koehler

Немецкая перестраховочная компания Munich Re Syndicate прекращает обслуживать проект "Северный поток – 2", сообщает Lenta.ru.

Представитель головной компании Munich Re подтвердил, что контрактные отношения между "Северным потоком – 2" и дочерней фирмой Munich Re Syndicate Ltd завершились. Однако причину разрыва представитель не назвал.

По данным агентства Reuters, "дочка" Munich RE приняла такое решение из-за угрозы введения санкций со стороны США.

Ранее Соединенные Штаты включили судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное в строительстве газопровода "Северный поток – 2", и его владельца – компанию "КВТ-РУС" в еще один санкционный список.

При этом администрация президента США Джозефа Байдена считает вводимые против газопровода "Северный поток – 2" санкции работающими.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

