Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить "Северный поток – 2"

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, а также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратились к президенту США Джо Байдену с призывом остановить строительство "Северного потока – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению министров, Россия при помощи энергоснабжения продвигает свои интересы в мире. Рау и Кулеба считают, что Москве "позволили зайти слишком далеко" в реализации газопровода.

Также министры уверены, что данный проект позволит России контролировать поставки газа в Европу.

"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта", – отметили главы ведомств.

Они заключили, что позиция США крайне важна в данном вопросе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков порекомендовал американским партнерам больше проявлять интерес к тепло- и энергообеспечению своих граждан, а не к "Северному потоку – 2".

