В Кремле порекомендовали США меньше интересоваться "Северным потоком – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Saue

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков порекомендовал американским партнерам больше проявлять интерес к тепло- и энергообеспечению своих граждан, а не к "Северному потоку – 2". Представитель Кремля напомнил США о ситуации с аномальными морозами в Техасе, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что позиция администрации Соединенных Штатов по газопроводу не изменилась. Вашингтон считает эту сделку "плохой". По ее словам, США будут следить и дальше за действиями по окончанию строительства магистрального газопровода.

Как подчеркнул Песков, "Северный поток – 2" не касается энергообеспечения США. "Проект этот хороший, и он абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента. Особенно в условиях такой турбулентности с климатическими изменениями и так далее", – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что, в отличие от ситуации с газопроводом, американским партнерам следует больше уделять внимания событиям в Техасе и Хьюстоне.

"Здесь бы, конечно, газ бы не помешал", – добавил пресс-секретарь российского главы.

15 февраля строительство трубопровода "Северный поток – 2" возобновилось в водах Дании.

Ранее говорилось, что из-за резкого похолодания более четырех миллионов жителей США остались без электричества. Несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий были вынуждены приостановить работу.