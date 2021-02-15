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В мире

14:05

Возобновлена укладка "Северного потока – 2" в водах Дании

за рубежом

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Баржа "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока – 2" в акватории Дании. Об этом следует из данных системы позиционирования судов My Ship Tracking.

Ранее российский трубоукладчик временно приостановил работы из-за шторма и холодного фронта. Данный проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Планируется, что труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, а также Дании.

Против реализации проекта "Северный поток – 2" активно выступили Соединенные Штаты, Украина, Польша, Латвия и Литва.

В декабре 2019 года Вашингтон вводил санкции против газопровода, из-за чего швейцарская Allseas была вынуждена остановить прокладку. Работы получилось возобновить через год. Уже в декабре 2020 года "Фортуна" провела 2,6 километра труб в водах Германии. С 15 января немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Прокладка газопровода идет в территориальных водах Дании с 6 февраля. Из 2 460 километров газопровода проложено уже более 2 300 километров.

Ранее глава МИД Германии призвал не отказываться от "Северного потока – 2".

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