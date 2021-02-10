Глава МИД Германии призвал не отказываться от "Северного потока – 2"

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Отказ от "Северного потока – 2" грозит геостратегическими последствиями для отношений между Европой и РФ. Об этом предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Те, кто ставит под вопрос "Северный поток – 2", должны осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов дискутировать на эту тему. Есть страны, которые увеличивают импорт нефти из России, но требуют от нас прекращения строительства", – отметил он.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.