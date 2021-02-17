Путин объяснил нападки на "Северный поток – 2"

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Владимир Путин считает, что за достижение геополитических целей Запада на Украине хотят заставить платить Россию. Об этом президент РФ заявил во время встречи с руководителями фракций в Госдуме.

"Все так крутится вокруг "Северного потока – 2", так как Россию хотят заставить платить за их геополитический проект "Украина". Мы давно это понимаем", – сказал он.

Путин также полагает, что закрытые в Прибалтике российские телепроекты и телеканалы на Украине являются инструментами Запада по достижению геополитических целей.

Ранее в ходе встречи президент призвал провести достойные выборы в Госдуму. По словам российского главы, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.