В Кремле рассказали, когда Путин может вернуться к очному режиму работы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможные сроки возвращения Владимира Путина к очному режиму работы, сообщает "Газета.ру".

По его словам, очный режим проведения мероприятий с участием главы государства может восстановиться в течение нескольких месяцев, но точных прогнозов давать нельзя.

"Думаю, в течение нескольких месяцев очный режим возобновится. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что прививки поддерживают отменное здоровье Путина. Он пояснил, что вакцинация помогает его поддерживать в таком состоянии.