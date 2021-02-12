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Общество

12:45

Песков заявил, что прививки поддерживают отменное здоровье Путина

власть общество

Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина отменное здоровье, а вакцинация помогает его поддерживать в таком состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Это все, что я вам могу сказать", – сказал Песков.

О том, какие прививки получает Путин и какому графику вакцинации следует, Песков рассказывать не стал.

Ранее Песков сообщил, что Путин принял решение привиться от COVID-19. При этом он должен определиться, когда и каким образом сообщить о своей вакцинации, добавил пресс-секретарь.

В декабре представитель Кремля опроверг информацию о том, что Путин имеет проблемы со здоровьем. По его словам, эти данные являются "полной чушью". Песков также подчеркнул, что в Кремле осведомлены о том, кто распространяет различные слухи о президенте.

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