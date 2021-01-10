Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин не делал прививку от коронавируса, заявил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам", – отметил представитель Кремля.

Сообщение о "вакцинации" главы государства появилось в Telegram-канале "Кстати". По этой информации, Путин сделал прививку еще 5 января.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение привиться от COVID-19. При этом он должен определиться, когда и каким образом сообщить о своей вакцинации, добавил пресс-секретарь.