Песков: Путин сам решит, как сообщить о своей вакцинации от COVID-19

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин должен определиться, когда и каким образом сообщить о своей вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Далее просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным", – сказал Песков, подчеркнув, что пока не располагает информацией о том, какая форма будет выбрана.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение привиться от COVID-19.