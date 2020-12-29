Паспорт вакцинированного от COVID-19 можно будет получить на сайте госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Привитые от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг, сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом он объявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", – передает слова министра РИА Новости.

Ранее Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.