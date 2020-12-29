Попова сообщила, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила продолжительность сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса. Об этом специалист рассказала в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания", – объяснила эксперт.

По словам Поповой, вакцина от коронавируса должна давать соразмерную по продолжительности защиту.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что для прерывания эпидемиологического процесса необходимо привить около 60% населения страны.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объявил, что эффективность первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" равна 92%. Специалист подчеркнул, что у пациентов вырабатывается стерильный иммунитет.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, у россиян в следующем году появится возможность выбирать, какую получить вакцину. Помимо уже используемого "Спутника V", будет применяться препарат "ЭпиВакКорона". Кроме того, в феврале 2021 года может быть зарегистрирована и третья вакцина.

