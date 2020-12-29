Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что получившие в ходе исследования плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно. Они будут иметь такую возможность", – сказала Голикова, отвечая на вопрос, смогут ли привиться те, кто раньше получил плацебо.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ принял решение остановить набор добровольцев для клинических исследований вакцины "Спутник V". В ведомстве сообщили, что набранная группа добровольцев позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности препарата.
Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
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