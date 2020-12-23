Минздрав останавливает набор добровольцев для испытаний "Спутника V"

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Минздрав РФ принял решение остановить набор добровольцев для клинических исследований вакцины "Спутник V" против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С учетом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности Минздравом принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" до числа фактически включенных в исследование добровольцев – более 31 тысячи человек", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что набранная группа добровольцев позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности препарата. Уточняется, что специалисты продолжат наблюдать за добровольцами в полном соответствии с протоколом в течение как минимум 6 месяцев.

Директор Национального исследовательского центра имена Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что добровольцам, участвующим в испытаниях препарата "Спутник V", больше не будут вводить плацебо, только саму вакцину.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.

Также известно, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок.

В России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса. В столице за сутки подтвердили 5 652 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в РФ зарегистрировано 2 933 753 случая.