В Москве зарегистрировано 5 652 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице подтвердили 5 652 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За последние сутки госпитализировали 1 943 пациента, при этом из больниц выписали почти столько же – 1 818 человек. На ИВЛ находятся 509 человек.

9,7% среди заболевших – дети, 38,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 14,3% – от 66 до 79 лет, 4,8% – люди старше 80 лет.

В России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 2 933 753 случая (+0,9%). Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

За последние сутки подтверждено 549 летальных случаев, за весь период по стране от коронавируса умер 52 461 человек. За прошедшие сутки были выписаны 24 447 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 343 967 человек.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве от коронавирусной инфекции привились уже 25 тысяч человек. Мэр отметил, что всего на вакцинацию записались уже 40 тысяч москвичей. Он напомнил, что с понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт.

