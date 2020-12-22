В Москве привились от COVID-19 уже 25 тыс человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве привились от коронавирусной инфекции уже 25 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мэр отметил, что всего на вакцинацию записались уже 40 тысяч москвичей.

"Мы развернули достаточно широкую сеть по вакцинации. С понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт. В настоящее время на вакцинацию записались 40 тысяч человек, 25 тысяч человек уже привились", – сказал мэр.

С 21 декабря сделать прививку от коронавирусной инфекции в Москве могут сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.

В городе ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник.

5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.