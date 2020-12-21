В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
С 21 декабря сделать прививку от коронавирусной инфекции в Москве могут сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.
В городе ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник.
"В Москве созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогло максимально большое количество людей из основных групп риска. На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. С сегодняшнего дня мы открываем запись на вакцинацию для людей из новых групп риска: работников промышленности, энергетики, транспорта и средств массовой информации", – сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг.
Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
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