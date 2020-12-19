Здравоохранение Москвы готово к любому развитию ситуации с COVID-19 в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодние праздники могут увеличить нагрузку на столичную систему здравоохранения, однако специалисты готовы к любому развитию ситуации с COVID-19. Об этом рассказала главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".

"Да, мы готовы, в общем, к любому развитию событий", – сказала Лысенко.

Она отметила, что медики работали от 12 до 24 часов в сутки уже с весны, и до сих пор ничего не изменилось. Специалист выразила мнение, что все сотрудники медучреждений уже адаптировались к подобному графику.

В Москве вакцинация от COVID-19 развернута уже в 70 городских поликлиниках. По словам Сергея Собянина, уже могут привиться сотрудники сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг.

С 21 декабря запись на вакцинацию станет доступна для работников промышленной отрасли, транспорта и СМИ. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.