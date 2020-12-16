Собянин рассказал, когда вакцина от COVID-19 станет доступной для всех москвичей

13:20
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Сергей Собянин заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель. Об этом мэр сообщил в ходе выступления с ежегодным отчетом в Мосгордуме.
"По мере поступления новых партий вакцины перечень групп населения, которые могут сделать прививку, будет расширяться. Очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы", – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что говорить о снятии ограничительных мер в городе можно будет только после массовой вакцинации населения. Собянин добавил, что на закупку вакцины в следующем году выделены целевые средства в размере 10 миллиардов рублей.
В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.
Ранее Собянин заявил, что на вакцинацию от COVID-19 записались около 20 тысяч москвичей. Еще более 6 тысяч человек уже получили прививку. В городе также стоит на повестке вопрос о введении преференций для привившихся.
Представителям групп риска в столице также стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
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