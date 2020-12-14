В Москве открылась запись на вакцинацию от COVID-19 работников МФЦ, сферы торговли и услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Люди, работающие в этих сферах, постоянно контактируют с другими горожанами. Поэтому они могут пройти вакцинацию в числе первых. Кроме них, на прививку все еще могут записаться сотрудники сферы образования, медицины и социальные службы", – уточнила она.

Ракова добавила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.

Уточняется, что пройти вакцинацию, кроме работников образования, здравоохранения и соцзащиты, могут работники культуры, центров госуслуг, торговли и бытовых услуг.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от COVID-19 записались около 20 тысяч москвичей. Еще более 6 тысяч человек уже получили прививку. В городе также стоит на повестке вопрос о введении преференций для привившихся.

Представителям групп риска в столице также стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.