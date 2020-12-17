Собянин: вакцинация от COVID-19 развернута в 70 поликлиниках

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В настоящее время вакцинация от COVID-19 в Москве развернута уже в 70 городских поликлиниках, сообщил Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике № 68 в Большом Строченовском переулке.

"Москва – первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. <...> Активная вакцинация в Москве продолжается. Открыто 70 прививочных пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Сегодня уже привились около 15 тысяч человек", – сказал мэр Москвы.

Также он сообщил, что с 21 декабря запись на вакцинацию станет доступна для работников промышленной отрасли, транспорта и СМИ.

"С понедельника открываем возможность для работников промышленности Москвы, транспорта и средств массовой информации. Так что активная вакцинация в Москве продолжается", – сообщил Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.

Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.

В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будут расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.