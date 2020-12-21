Роспотребнадзор рассказал об ограничениях после вакцинации от COVID-19

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Роспотребнадзоре сообщил, что после прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев.

Кроме того, там рекомендовали не употреблять в пищу продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что прививки от коронавируса россиянам старше 60 лет начнут делать в ближайшее время.

До этого Владимир Путин отметил, что в начале 2021 года ожидается получение миллионов доз прививок от COVID-19.

В свою очередь, Сергей Собянин подчеркнул, что доступность вакцины от коронавируса в столице будет расти каждую неделю.