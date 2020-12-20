Стало известно, когда может начаться вакцинация россиян старше 60 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на следующей неделе могут начать делать прививки от коронавируса россиянам старше 60 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что клинические испытания среди добровольцев данной возрастной категории завершаются.

Владимир Путин ранее сообщил, что в начале 2021 года ожидается получение миллионов доз прививок от COVID-19. Он отмечал, что в настоящий момент не хватает оборудования для производства необходимого количество вакцин. Глава города подчеркнул, что в 2021 году все планы по препарату от коронавируса будут исполнены.

По словам мэра Москвы Собянина, доступность вакцины от коронавируса в столице будет расти каждую неделю. В связи с этим в ближайшие недели прививку смогут получить все столичные жители. Он отметил, что перечень групп населения будет расширяться по мере поступления новых партий вакцины.