Собянин рассказал об ощущениях после прививки от COVID-19

21:26
Фото: ТАСС/пресс-служба мэра Москвы
Сергей Собянин рассказал, что не почувствовал тяжелых последствий после вакцинации от коронавирусной инфекции.
"Прививался еще тогда, когда вакцинация проходила исследование, для того чтобы понять, насколько это эффективно. Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", – рассказал мэр Москвы в интервью телеканалу "Россия-1".
Он также отметил, что температура после прививки фиксируется у молодых людей, так как у них высокая степень иммунитета.
По словам главы города, российская вакцина продемонстрировала высокую эффективность. Собянин отметил, что на это указывает то, что граждане, заразившиеся после прививки, переносят болезнь в легкой форме.
Ранее мэр рассказал, что около миллиона москвичей смогут с 21 декабря сделать прививку от COVID-19.
Речь идет о работниках таких отраслей, как транспорт, энергетика и промышленность. Также вакцинацию смогут пройти сотрудники средств массовой информации.
Накануне Владимир Путин рассказал, что еще не сделал прививку от коронавируса, но обязательно сделает при первой же возможности.
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