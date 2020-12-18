15:50
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Около миллиона москвичей смогут с 21 декабря сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Речь идет о работниках таких отраслей, как транспорт, энергетика и промышленность. Также вакцинацию смогут пройти сотрудники средств массовой информации.
"В общей сложности – около 1 миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", – заявил Собянин.
По его словам, Москва получает дополнительные партии вакцины "Спутник V". Собянин также отметил, что в технополисе "Москва" завершается строительство производства вакцины от COVID-19.
Ранее глава города рассказал, что вакцинация от коронавируса развернута в 70 столичных поликлиниках. Впоследствии планируется увеличить число пунктов получения прививки от COVID-19 до 170.
По словам Собянина, доступность вакцины от коронавируса в Москве будет расти каждую неделю. В связи с этим в ближайшие недели прививку смогут получить все столичные жители. Он отметил, что перечень групп населения будет расширяться по мере поступления новых партий вакцины.
Владимир Путин ранее сообщил, что в начале 2021 года ожидается получение миллионов доз прививок от COVID-19. Он отмечал, что в настоящий момент не хватает оборудования для производства необходимого количество вакцин. Глава города подчеркнул, что в 2021 году все планы по препарату от коронавируса будут исполнены.
Более 15 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса
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