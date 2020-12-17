Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин пообещал миллионы доз вакцины от коронавируса в начале 2021 года. Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Глава государства отметил, что вакцинация является приоритетным направлением для страны, но пока для производства достаточного количества препарата не хватает оборудования.
"Компоненты самой вакцины хорошие, но у нас не хватает необходимого оборудования для производства нужного количества доз", – пояснил Путин.
Российский лидер добавил, что от гриппа в стране привиты 70 миллионов человек и таких результатов нужно добиваться и при вакцинации от коронавируса.
"Для достижения таких показателей нужны мощности. В следующем году планы будут исполнены. В начале у нас уже будут миллионы доз вакцины", – сказал Путин.
Ранее президент отметил, что Россия серьезно продвинулась в разработке "противоядия" против коронавируса. По словам президента, российская вакцина "Спутник V" дает уровень защиты от COVID-19 в 97%.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний.
Вакцина "Спутник V" гарантирует свою эффективность в 96% случаев
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