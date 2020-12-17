Путин заявил, что Россия серьезно продвинулась в создании противоядия от COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия серьезно продвинулась в разработке "противоядия" против коронавируса.
"В начале пандемии мы не знали, что это такое, как выявлять, как тестировать, чем лечить, не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина. По всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед", – сказал Путин.
По словам президента России, вакцина "Спутник V" дает уровень защиты от COVID-19 в 97%. При этом на данный момент не было выявлено ни одного серьезного случая побочного эффекта, отметил Путин.
"Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину – и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая – 95 с лишним процентов, под 96-97% уровень защиты, говорят специалисты", – заявил президент.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний.
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