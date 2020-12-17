Российская медицина в пандемию оказалась эффективнее, чем в других странах – Путин

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Российская медицина в условиях пандемии оказалась эффективнее, чем в других странах, заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19, однако имеются примеры того, как была организована работа медицинской системы в других странах.

"Все познается в сравнении, и российская система оказалась более эффективной, чем другие", – подчеркнул российский лидер.

Президент напомнил, что Россия среагировала в тот момент, когда вспышки COVID-19 появились в Китае.

Путин отметил, что в стране за короткие сроки развернули 277 тысяч коек, возвели десятки медцентров.

"Россия смогла быстро перепрофилировать часть медучреждений под работу с коронавирусом. Быстро развернули производство масок, защитных костюмов", – сказал он.

Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа.

