Российская медицина в пандемию оказалась эффективнее, чем в других странах – Путин

Фото: "Россия 24"
Российская медицина в условиях пандемии оказалась эффективнее, чем в других странах, заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Президент подчеркнул, что ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19, однако имеются примеры того, как была организована работа медицинской системы в других странах.
"Все познается в сравнении, и российская система оказалась более эффективной, чем другие", – подчеркнул российский лидер.
Президент напомнил, что Россия среагировала в тот момент, когда вспышки COVID-19 появились в Китае.
Путин отметил, что в стране за короткие сроки развернули 277 тысяч коек, возвели десятки медцентров.
"Россия смогла быстро перепрофилировать часть медучреждений под работу с коронавирусом. Быстро развернули производство масок, защитных костюмов", – сказал он.
Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа.
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