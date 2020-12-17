Путин рассказал, насколько плохим был 2020 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции подвел итоги текущего года. По словам президента, главной проблемой уходящего года стала пандемия коронавируса.

"Что значит плохой? Это как погода – она бывает плохая или хорошая? Погода она и есть погода. Так и год. Проблем было море, но мы встретили их достойно", – заявил Путин.

Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа: для них организовали специальные площадки, но число участников ограничили с учетом требований Роспотребнадзора.

