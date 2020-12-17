Реальная зарплата в РФ до конца года может вырасти на 1,5% – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реальная зарплата в России до конца года может вырасти на 1,5%. Об этом заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

В то же время президент обратил внимание, что безработица в стране подросла до 6,3%.

"Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на 1,5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения", – сказал Путин.

По словам главы государства, падение реальных доходов россиян будет по итогам 2020 года около 3%.

Большая пресс-конференция Путина стала 16-й по счету. Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". В 2019 году пресс-конференция продлилась более четырех часов.