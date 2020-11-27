Россияне смогут задать вопрос Путину на большой пресс-конференции

Фото: kremlin.ru

На большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре будут "элементы прямой линии", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и остальные граждане.

Представитель Кремля напомнил, что 17 декабря состоится ежегодная пресс-конференция главы государства. Он добавил, что волонтеры ОНФ будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят задать с помощью приложения "Москва – Путину".

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Отмечается, что президент будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве. При этом представители СМИ смогут задавать вопросы из зала Центра международной торговли.