В Кремле заявили о подготовке большой пресс-конференции Путина

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Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина готовится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в этом году конференция пройдет в "необычном формате" и будет включать в себя элементы прямой линии.

"Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничивать возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства. Все это мы вам расскажем своевременно", – сказал Песков, передает RT.

Ранее сообщалось, что во второй половине декабря состоится очная большая пресс-конференция Владимира Путина.

Кроме того, Песков рассказал об отказе от прямой линии с президентом в 2020 году. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что Путин активно проводит совещания с главами регионов, что фактически соответствует заявленному формату прямой линии.

Некоторые вопросы могут быть рассмотрены на ежегодной пресс-конференции президента.

