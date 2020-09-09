Ежегодная пресс-конференция Путина планируется в очном формате

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во второй половине декабря состоится очная большая пресс-конференция Владимира Путина. Как передает ТАСС, решение пока не окончательное.
"Мы пока планируем ее в живом формате. Не исключаем каких-то корректировок, но пока это, да, как обычно, заключительная ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря", – рассказал представитель Кремля.
Кроме того, Песков рассказал об отказе от прямой линии с президентом в 2020 году. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что Путин активно проводит совещания с главами регионов, что фактически соответствует заявленному формату прямой линии.
"Можно сказать образно, что прямая линия у президента идет несколько последних месяцев. Что касается получения президентом обратной связи от людей из различных регионов, то мы попытаемся добавить элементы прямой линии в плане сбора вопросов", – объяснил Песков.
Некоторые вопросы могут быть рассмотрены на ежегодной пресс-конференции президента.
Прямой линии с Путиным в этом году не будет – Песков
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