Песков анонсировал запись выступления Путина для Генассамблеи ООН

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В Кремле готовятся к записи выступления Владимира Путина для Генеральной Ассамблеи ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится", – отметил Песков.

При этом он добавил, что окончание соответствующих работ над выступлением запланировано примерно на 20 сентября.

Ранее стало известно, что российский лидер может выступить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с обращением 22 сентября. Его выступление будет седьмым по счету. Неделя высокого уровня состоится в этом году с 22 по 29 сентября.

Отмечается, что в связи с ограничениями дебаты хотят провести в формате записанных видеовыступлений. В то же время в ООН отмечают, что лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации.

