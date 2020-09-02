Владимир Путин может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября, сообщает ТАСС.

В этом году в связи с ограничениями дебаты хотят провести в формате записанных видеовыступлений. В то же время в ООН отмечают, что лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации.

Сейчас президент России значится седьмым в списке выступающих. До него должны выступить главы Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В тот же день к Генассамблее обратятся лидеры Ирана Хасан Роухани и Франции Эммануэль Макрон.

Неделя высокого уровня будет в этом году пройдет с 22 по 29 сентября. Несмотря на ее виртуальный формат, о возможном личном присутствии в ООН уже заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

74-й сессия Генассамблеи ООН проходила в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Тогда некоторые российские делегаты не смогли получить американские визы для участия в Генассамблее.

В МИД РФ заявили, что США развернули визовую войну против России. В качестве одной из причин там отметили недобросовестную конкуренцию в сферах, в которых россиян не допускают для участия в мероприятиях в США.