Источник в МИД считает, что США развернули визовую войну против России

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Визовая война США негативно отражается на деятелях искусства, культуры и спорта, считает источник в МИД РФ.

"США развернули против России настоящую визовую войну... Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре, либо прошли. Это очевидное использование политических ресурсов", – цитирует его РИА Новости.

В качестве одной из причин собеседник назвал недобросовестную конкуренция в сферах, в которых россиян не допускают для участия в мероприятиях в США.

Ранее сообщалось, что российский футбольный клуб "Спартак" в январе примет участие в товарищеском турнире Florida Cup. Однако из-за проблем с получением виз команда собирается отказаться от поездки.

В сентябре с визовыми проблемами столкнулись десять членов Совета федерации РФ. Им не дали документы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи.

Мария Захарова подчеркнула, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств. Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. В Кремле это сочли нарушением международных правил.