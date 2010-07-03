Экс-замгенсека ООН назвал провокацией новый визовый скандал между РФ и США

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Экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал новый визовый скандал между РФ и США политической провокацией, демонстрирующей отношение Штатов к международному праву. Об этом он рассказал в интервью ИА "НСН".

"Это политическая провокация, потому что существует конвенция между ООН и Соединенными Штатами, в соответствии с которой Соединенные Штаты берут на себя обязательство пропускать всех тех сотрудников, которые едут на сессию Генеральной ассамблеи ООН, беспрепятственно. Тем самым они грубейшим образом нарушают свои собственные обязательства", – заявил эксперт.

По его мнению, все это демонстрирует "наплевательское" отношение США к международному праву. Он также предположил, что российская делегация будет добиваться того, чтобы этот вопрос разрешился.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешение на въезд в США, в связи с этим он не сможет приехать в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Позднее выяснилось, что в страну не пустили еще несколько российских депутатов, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, не выдав визы российским сенаторам для участия в Генассамблее ООН, США нарушили международные правила. Он назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой и требующей жесткой реакции Москвы и ООН.

В МИД также выразили возмущение. В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий убежден, что членам делегации РФ в любом случае выдадут визы в США для участия в Генассамблее ООН.