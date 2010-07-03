В Совфеде прокомментировали новый отказ в визах США делегации из России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев полагает, что отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, сообщает РИА Новости.
Он призвал "припомнить" этот случай, когда "прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему "Россия первая начала". По слова Косачева, подобная информация до сих пор висит на сайте посольства США в Москве.
"Но во всяком случае самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют – поговорим", – заявил сенатор, призвав не искать в информации об очередной невыдаче посольством США виз членам российской делегации какой-то особый смысл.
Он отметил бессмысленность "дубины" американских санкций, заявив, что она слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту "международного диалога".
Косачев привел в пример тоталитарные государства, где "важно не наказать, а показать – продемонстрировать решительность и постоянство в борьбе с врагами государства".
По мнению Косачева, такие меры имеют "сугубо внутреннее звучание на фоне разворачивающегося шоу с импичментом" Дональду Трампу. "Ей богу – за сверхдержаву обидно", – заключил сенатор.
Ранее посольство РФ в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. В частности, без виз остались представители Федерального казначейства РФ, а также МИД.
Источник во внешнеполитическом ведомстве полагает, что США развернули визовую войну против России. В качестве одной из причин он назвал недобросовестную конкуренцию в сферах, в которых россиян не допускают для участия в мероприятиях в США.
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