МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МВД РФ считают, что задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов", – заявили в МИД.

В ведомстве отмечают, что также к явным попыткам подорвать работу организации можно отнести невыдачу американских виз членам делегаций.

Как уточняется, по состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств, в том числе США, не внесли взносы за текущий год в бюджет всемирной Организации.

24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи. Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств.

Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в РФ делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.

Также глава МИД пообещал "сюрприз" для США после такого решения Вашингтона.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.

В ООН сообщили, что обеспокоены ситуацией с невыдачей виз российским дипломатам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона. При этом он подчеркнул, что это выбор не России, поскольку визовую войну развязали США. Он добавил, что Россия хочет договориться со Штатами, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", однако пока это не получается.

