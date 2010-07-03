МИД обвинил США в визовой войне

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Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что это выбор не России, поскольку визовую войну развязали США.

"Вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США, мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки. У нас большие проблемы с оформлением персонала в краткосрочные командировки", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Он добавил, что Россия хочет договориться со Штатами, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", однако пока это не получается.

"Симметричность ответа – тоже вариант. Мы будем об этом думать", – добавил Рябков.

24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи. Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств.

Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в РФ делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.

Также глава МИД пообещал "сюрприз" для США после такого решения Вашингтона.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.