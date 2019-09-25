Розыгрыш грин-карт США могут запретить в России

Фото: Москва 24

В России могут запретить проведение американской лотереи на получение грин-карт. Заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Москва не должна оставлять возмутительные действия американских дипломатов без ответа, сообщает газета "Известия".

"Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН", – сказал он, добавив, что ответ на эти действия будет очень серьезным.



"Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", – подчеркнул Чепа.

Грин-карты дают право иностранцам жить и работать на территории США. В прошлом году ими воспользовались более 4,5 тысячи россиян.

24 сентября сообщалось, что десять членов Совфеда не получили визы США для участия в 74-й сессии ГА ООН. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала решение американских властей как "возмутительный пример неуважения" к участникам ГА ООН, а заявления США о технических причинах невыдачи виз назвала "несостоятельными".

Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.

25 сентября в выдаче виз Вашингтон отказал представителям еще одной российской делегации – участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке.

74-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.