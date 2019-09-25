Розыгрыш грин-карт США могут запретить в России

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24
В России могут запретить проведение американской лотереи на получение грин-карт. Заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Москва не должна оставлять возмутительные действия американских дипломатов без ответа, сообщает газета "Известия".
"Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН", – сказал он, добавив, что ответ на эти действия будет очень серьезным.
"Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", – подчеркнул Чепа.
Грин-карты дают право иностранцам жить и работать на территории США. В прошлом году ими воспользовались более 4,5 тысячи россиян.
24 сентября сообщалось, что десять членов Совфеда не получили визы США для участия в 74-й сессии ГА ООН. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала решение американских властей как "возмутительный пример неуважения" к участникам ГА ООН, а заявления США о технических причинах невыдачи виз назвала "несостоятельными".
Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.
25 сентября в выдаче виз Вашингтон отказал представителям еще одной российской делегации – участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке.
74-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: