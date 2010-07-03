Постпредство РФ при ООН осудило США за инцидент с визами

19:36
19:36
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Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что Вашингтон пренебрегает обязанностями принимающей страны.
"Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН", – написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.
Полянский также призвал международное сообщество сделать выводы после решения США о визах для российской делегации.
Во вторник, 24 сентября, стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В открывшемся саммите принимают участие 195 стран. Президент США Дональд Трамп не участвовал в первом заседании. Вместо этого он провел сессию по религиозным преследованиям.
На ситуацию с визами отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что инцидент станет центральной темой предстоящей встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео.
В Кремле считают, что, не выдав визы российским сенаторам для участия в Генассамблее ООН, США нарушили международные правила. Штаты вправе ограничить пребывание члена российской делегации одним городом, но вводить иные рестрикции для тех, кто отправляется на Генассамблею, не может.
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