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19:36

Постпредство РФ при ООН осудило США за инцидент с визами

политика

19:36

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Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что Вашингтон пренебрегает обязанностями принимающей страны.

"Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН", – написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Полянский также призвал международное сообщество сделать выводы после решения США о визах для российской делегации.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В открывшемся саммите принимают участие 195 стран. Президент США Дональд Трамп не участвовал в первом заседании. Вместо этого он провел сессию по религиозным преследованиям.

На ситуацию с визами отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что инцидент станет центральной темой предстоящей встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео.

В Кремле считают, что, не выдав визы российским сенаторам для участия в Генассамблее ООН, США нарушили международные правила. Штаты вправе ограничить пребывание члена российской делегации одним городом, но вводить иные рестрикции для тех, кто отправляется на Генассамблею, не может.

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